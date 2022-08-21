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В чешском парламенте поддержали идею прекращения выдачи виз россиянам странами ЕС

В чешском парламенте поддержали идею прекращения выдачи виз россиянам странами ЕС

"Я выступаю за это давно. Это должно было стать одной из первых санкций. Абсурд поддерживать убийство женщин и детей в Украине, а потом ехать развлекаться в ЕС и смеяться над нами, какие мы глупые", – прокомментировал предложение об остановке выдачи виз глава внешнеполитического комитета парламента Марек Женишек.

Также согласие с инициативой выразил ряд сенаторов и парламентариев.

А председатель сенатского комитета по вопросам внешней политики, обороне и безопасности Павел Фишер выступил за тщательное обложение налогами имущества россиян.

Джерело: https://t.me/hueviykharkov/75339

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