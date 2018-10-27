В четырех районах Харьковской области нашли боеприпасы

26 октября пиротехнические группы спасателей проводили разминирование боеприпасов времен Второй мировой войны.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, взрывоопасные предметы обнаружили в Краснокутском, Первомайском, Чугуевском и Харьковском районах области.

Всего специалисты разминировали 30 боеприпасов, из которых 1 артснаряд калибра 88мм, 26 минометных мин калибра 50 мм, а также 3 гранаты Ф-1.

Самое большее количество боеприпасов нашли в лесном массиве недалеко от с. Песчаное Чугуевского района.

Там в одном месте пиротехники насчитали 26 устаревших минометных мин диаметром 50 мм.

Все взрывоопасные находки спасатели-пиротехники ликвидировали на специальных подрывных площадках.

Агентство Телевидения Новости