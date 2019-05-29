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В чьих интересах "информационно уволили" куратора ДНР-ЛНР Суркова

В чьих интересах информационно уволили куратора ДНР-ЛНР Суркова

Сохранение поста Владислава Суркова подтвердили на самом высоком уровне, лишний раз, подтверждая то, что против куратора ЛНР-ДНР ведется контр-игра ФСБ.

Итак, после целого ряда сообщений об увольнении куратора по Донбассу, а так же советника президента РФ Владимира Путина, Владислава Суркова, которое некоторые особо “ударенные” деятели украинского информационного фронта даже связали с поражением Петра Порошенко, за данного персонажа вступились на самом верху, а именно — в Кремле.

Так, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что Владислав Сурков покинул свой пост. Произошло это под аккомпанемент публикации директора Центра политической конъюнктуры Алексея Чеснакова, особо приближенного к Андарбековичу, в которой черным по белому было отмечено то, что инсинуации об увольнении Суркова это работа “своих же”, относительно которых куратор ЛНР-ДНР подчеркнул “сочтёмся”.

Что же, игра вырисовывается в данном контексте, что называется, преинтереснейшая. Ведь в случае с данной информационной волной, явной дискредитации советник президента подвергся со стороны любвеобильной ФСБ, которая не упускает возможности, дабы не опустить ГРУ и всех аффилированных данной структурой персон.

С другой стороны, мы с вами получили на нашей же площадке целый пласт информационных выкидышей от ЛОМов, насадивших нарратив ухода Суркова и Медведчука с бывшей украинской властью, предвещая некие блага. Хотя я отмечал, что уход Суркова, что его сохранение у власти, в обоих случая это ничего хорошего Украине не сулит. Не стоит искать профит там, где его быть не может по определению.

Тем не менее, было ли это убийство двух зайцев одним выстрелом? Возможно. Возможно, и третьего зацепить смогли, ведь через именно такую волну вполне успешно был просмотрен информационный поток в укрнете, который отобразил реальный процент здравых версий происходящего и отрицательных факторов от сего события для самой Украины. В частности, речь идет об интеграции, так называемых ЛНР и ДНР, на условиях Кремля под соусом автономии в Украину.

Собственно, радует тот фактор, что ФСБ и ГРУ не унимаются в своих локальных разборках, мешая друг другу полноценно функционировать. С другой стороны, совсем уж не радует, а более того, настораживает, то, с каким ускорением в лонах Белокаменной намерены впихнуть в Украину свою «русскомирную» метастазу. А потому, уволенный или действующий, живой или мертвый, но Сурков план по Донбассу и Украине в целом будет настойчиво и одержимо реализовывать.

Источник: uc.od.ua

Автор: Александр Коваленко, военно-политический обозреватель

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Темы: россия

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