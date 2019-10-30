Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:17
Просмотров: 50

В Чили продолжаются массовые протесты: полиция применила водометы и газ

В Чили продолжаются массовые протесты: полиция применила водометы и газ

В Чили продолжаются массовые протесты, несмотря на то, что президент страны Себастьян Пиньера сменил восемь министров, в том числе министра внутренних дел и общественной безопасности.

Об этом сообщает DW.

"Протесты переросли в столкновения с полицией", - говорится в сообщении.

Правоохранители применили водометы и слезоточивый газ для разгона демонстрантов в районе дворца Ла Монеда, который является официальной резиденцией президента.

Кроме того, в городе зафиксированы поджоги и акты мародерства.

Как ранее сообщалось, протесты в Чили начались из-за повышения цен на проезд в общественном транспорте в Сантьяго, однако позже чилийцы также начали высказывать недовольство низкими зарплатами, пенсиями, социальными выплатами, высокой стоимости услуг здравоохранения, образования.

В столице Чили Сантьяго три человека погибли во время протестов, переросших в массовые беспорядки с поджогом зданий и автомобилей.

Источник: prm.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

В Киеве требовали легализовать медицинский каннабис
27.10.2019 09:47    118
Движение сопротивления капитуляции проведет форум государственных сил и вече в День Достоинства
26.10.2019 11:50    181
Акція проти «формули Штайнмаєра»: троє нардепів від «Слуги народу» відмовились виходити на сцену
21.10.2019 06:33    676
Официальное заявление пресс-службы сети АЗК WOG по поводу блокировки АЗК в Харькове
20.10.2019 10:18    275
“Нет капитуляции”: в Харькове люди соберутся на разговор с депутатами
19.10.2019 06:40    246
Беспорядки в Барселоне испанская власть направляет в Каталонию сотни бойцов спецназа
18.10.2019 10:06    223
Протести в Барселоні: десятки людей постраждали, понад 50 – затримані
17.10.2019 09:08    150
Барселона в дыму или эти знакомые мотивы беспорядков
16.10.2019 09:59    250
Три місяці без зарплати: працівники ХТМ провели першу акцію і збираються пікетувати міськраду (ВІДЕО)
16.10.2019 06:30    261
«Нас не услышали, поэтому вышли еще раз»: в Харькове очередной марш против капитуляции
15.10.2019 07:39    254
Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 