В Чили продолжаются массовые протесты: полиция применила водометы и газ

В Чили продолжаются массовые протесты, несмотря на то, что президент страны Себастьян Пиньера сменил восемь министров, в том числе министра внутренних дел и общественной безопасности.

Об этом сообщает DW.

"Протесты переросли в столкновения с полицией", - говорится в сообщении.

Правоохранители применили водометы и слезоточивый газ для разгона демонстрантов в районе дворца Ла Монеда, который является официальной резиденцией президента.

Кроме того, в городе зафиксированы поджоги и акты мародерства.

Как ранее сообщалось, протесты в Чили начались из-за повышения цен на проезд в общественном транспорте в Сантьяго, однако позже чилийцы также начали высказывать недовольство низкими зарплатами, пенсиями, социальными выплатами, высокой стоимости услуг здравоохранения, образования.

В столице Чили Сантьяго три человека погибли во время протестов, переросших в массовые беспорядки с поджогом зданий и автомобилей.

Источник: prm.ua

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