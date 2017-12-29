В числе освобожденных заложников - трое харьковчан

Алексей Кириченко, Андрей Бессараб и Роман Фурсов - среди освобожденных пленных есть трое харьковчан. Находившихся в плену на неподконтрольной территории Донбасса 73 украинских заложников вертолетами доставили в аэропорт Харькова

Президент Петр Порошенко встретил у линии соприкосновения украинских заложников. 59 из них военные, еще 14 - гражданские лица. Среди освобожденных пленных трое харьковчан - Алексей Кириченко, Андрей Бессараб и Роман Фурсов.

Из зоны АТО украинцев девятью вертолетами доставили в аэропорт «Харьков». Их приветствовали зарубежные послы, духовенство, министр обороны Степан Полторак и президент Украины.

Петр Порошенко, президент Украины

Вони залишаються справжніми українцями, демонтсрують нам приклад стійкості, свободи, яку у них ніхто не відняв, помістивши за грати. Я дуже вдячний їм за гімн України в Горлівці, за українські прапори за лінією зіткнення, за ті слова, які сьогодні були промовлені

Харьковчанин, доброволец, разведчик при штабе АТО Алексей Кириченко был в тюрьме Макеевки 3,5 года. Его схватили еще в августе 2014 на Саур-Могиле.

Алексей Кириченко, освобожденный заложник

Хочу подякувати своїм рідним та всім тим людям, хто їх підтримував, тому що бути сам на сам з такою проблемою дуже важко. Я хочу попросити підтримати людей, чиї рідні ще там, за гратами. Це дуже важливо. Дуже тяжко, коли ти не можеш написати рідним, коли проходить місяць, два, три, півроку, а вони не мають від тебе ніякої звістки

По данным СБУ, в плену остаются 103 украинца. Начались новые переговоры по обмену пленными. 23-25 человек уже в списках. Также Петр Порошенко планирует обменять украинских политзаключенных в РФ и Крыму на 15 россиян, которые находятся в тюрьмах Украины.

Украина передала на Донбасс 233 человека. Как подтвердил адвокат Дмитрий Тихоненков, среди отправленных на неподконтрольную территорию был Юрий Апухтин. В декабре его признали виновным в массовых беспорядках во время захвата ХОГА в 2014, но освободили от наказания по закону Савченко.

Источник: objectiv.tv

Автор: Виктория Ивашкевич

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