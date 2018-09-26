В Чугуеве люди оказались в дымовой ловушке

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области, пожар случился сегодня, 26 сентября в 5:16, в одной из квартир жилого дома, в Чугуеве.

На момент прибытия спасателей огнем полностью была охвачена одна из комнат и балкон квартиры. Площадь пожара составила около 30 кв.метров.

Внутри квартиры никого не было, но образовалось сильное задымление лестничной клетки, которое грозило жителям других квартир. Спасатели немедленно провели эвакуацию людей наружу. Вывели на свежий воздух 15 человек. Пострадавших среди них нет.

В 6:10 пожар был локализован, а еще через час полностью ликвидирован. Причина возникновения пожара устанавливается.

Агентство Телевидения Новости