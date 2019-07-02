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В Чугуеве на аэродроме упал реактивный самолет

В Чугуеве на аэродроме упал реактивный самолет

Реактивный самолет Л-39 упал на территории Чугуевского военного аэродрома во время учебных полетов сегодня, 2 июля.

Об этом сообщает Depo. Харьков со ссылкой на  "Украинский милитаристский портал".

По данным портала, самолет Л-39 упал во время выполнения практических полетов курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил им. Кожедуба. Курсант успел катапультироваться, проводятся его поиски

Предварительно, причиной ЧП стал отказ двигателя самолета. 

"Этот Л-39 из состава 203-й учебной авиационной бригады проходил капитальный ремонт на ГП "Чугуевский авиационный ремонтный завод" и в марта 2014 года был передан в часть", - сказано в сообщении.

Агентство Телевидения Новости

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