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В Чугуеве вертолет напугал отдыхающих: пояснение военных

В Чугуеве вертолет напугал отдыхающих: пояснение военных

Военный вертолет завис над прудом в Чугуеве в рамках тренировки поисковиков и десантников Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Как сообщил представитель Минобороны в Харьковской области Виталий Саранцев, отдыхающих предупреждали о тренировках, пишет "Суспільне".

Во время мероприятий военные высаживались с вертолета Ми-8. На десантирование организаторы учений получили разрешение в Чугуевской райадминистрации.

"Данные упражнения применяются не только в море. Эти учения могут проводиться в любых условиях и в любой местности. Спасатели, которые были на надувных лодках, плавали и предупреждали людей, которые купались, что будет проход вертолетов. Кто послушался, кто ослушался и все равно пошел к воде. Полномочий на то, чтобы их как-то ограничивать, извлекать из воды или арестовывать, у военных нет", - сказал Саранцев.

По его словам, десантировались военные не в полной экипировке, а в плавательном снаряжении.

Во время тренировок никто не пострадал, сообщили в Харьковском центре экстренной медицинской помощи.

Источник: sq.com.ua

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