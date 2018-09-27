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В Чугуеве во время пожара в гараже пострадал его хозяин

В Чугуеве во время пожара в гараже пострадал его хозяин

26 сентября в 17:29 спасателям поступило сообщение о пожаре в частном гараже на ул. Победы, 108 в Чугуеве.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, звонили случайные свидетели, которые увидели дым, валивший из гаража.

На момент прибытия спасателей в середине одного из гаражей отдельно расположенного гаражного кластера горели домашние вещи на площади 15 кв.м.

Хозяина гаража, который на момент возникновения пожара находился в этом гараже, с отравлением угарным газом госпитализировали в Центральную районную больницу.

В течение 2-х минут спасатели локализовали пожар.

Однако полностью ликвидировать возгорание спасатели смогли только в 18:45.

По предварительным данным, причина возникновения пожара - неосторожное обращение с огнем.

Агентство Телевидения Новости

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Темы: пожар

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