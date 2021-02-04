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В Чугуеве загорелся частный дом
В Чугуевском районе Харьковщины загорелся частный жилой дом.
Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 3 февраля в 16:54 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в Чугуеве, на ул. Зарожненской, 42.
Прибывшие на вызов спасатели установили, что огнем охвачена одна из комнат дома и его крыша.
Как отмечается, во время тушения огня пожарные работали в аппаратах защиты органов дыхания.
Общая площадь пожара составила 50 кв.м.
По данным ГСЧС, погибших и травмированных в результате пожара нет.
Причину возникновения пожара устанавливают.
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