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В Чугуеве загорелся частный дом

В Чугуеве загорелся частный дом

В Чугуевском районе Харьковщины загорелся частный жилой дом.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 3 февраля в 16:54 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в Чугуеве, на ул. Зарожненской, 42.

Прибывшие на вызов спасатели установили, что огнем охвачена одна из комнат дома и его крыша.

Как отмечается, во время тушения огня пожарные работали в аппаратах защиты органов дыхания.

Общая площадь пожара составила 50 кв.м.

По данным ГСЧС, погибших и травмированных в результате пожара нет.

Причину возникновения пожара устанавливают.


Агентство Телевидения Новости

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Темы: пожар

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