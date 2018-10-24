В Чугуевском районе нашли 3 артснаряда

23 октября спасателям поступило сообщение о том, что в трех местах - на автодороге «Киев-Харьков-Довжанский», в 500 метрах от реки Северский Донец вблизи села Клугино, а также в лесополосе неподалеку пгт Малиновка – найдены подозрительные предметы.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, прибывшие по адресам специалисты ГСЧС идентифицировали находки как артиллерийские снаряды периода Второй мировой войны. Их было 3 единицы, диаметр 125 мм.

Взрывоопасные находки взяли под охрану полицейские. В этот же день пиротехническая группа ГСЧС изъяла найденные боеприпасы и уничтожила их на специальной подрывной площадке.

Пострадавших нет.

Агентство Телевидения Новости