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В Чугуевском районе при пожаре на даче погиб мужчина

В Чугуевском районе при пожаре на даче погиб мужчина

14 ноября в 4:44 спасателям поступило сообщение о пожаре в дачном доме на территории садового общества «Жилищник», что в селе Песчаное Чугуевского района Харьковской области.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

На момент прибытия спасателей дачный дом горел уже весь. В нем горели деревянные конструкции, домашние вещи и мебель на площади около 40 кв.м.

Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело мужчины, 1946 года рождения.

В 5:45 спасатели локализовали огонь, а в 7:03 - его полностью ликвидировали.

Причину возникновения пожара устанавливают.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Агентство Телевидения Новости

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