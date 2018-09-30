В Чугуевском районе в результате пожара погиб мужчина

29 сентября в 15:07 спасателям поступило сообщение о пожаре в селе Каменная Яруга, на переулке Космическом, 7.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, там горел частный дом.

Прибывшие на место пожара спасатели в ходе его разведки обнаружили тело 74-летнего погибшего хозяина дома.

Горели крыша, деревянные перекрытия и вещи домашнего обихода на площади 70 кв.м.

В 16:05 пожарные локализовали пожар, а в 20:10 полностью его ликвидировали.

Причину пожара и ущерб устанавливают.

Агентство Телевидения Новости