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В Чугуевском районе змея укусила ребенка

В Чугуевском районе змея укусила ребенка

В Чугуевском районе в лесу змея укусила ребенка.

Как сообщает издание Новости Чугуева, происшествие произошло в лесу поселка Башкировка Чугуевского района.

Мальчик вместе с мамой шел по тропинке домой.

Ребенок увидел ползущую в листве змею, которую принял за ужа, и попытался поймать.

В результате змея укусила мальчика за палец.

Как сообщается, в течение получаса пострадавшего доставили в реанимацию Чугуевской ЦРБ, где медики сразу же приступили к оказанию помощи ребенку.

Как сообщили "Новостям Чугуева" в отделении реанимации, на данный момент состояние пострадавшего стабильное, в специфической терапии он не нуждается.

Известно, что в больнице есть в наличие необходимая сыворотка-противоядие.

Агентство Телевидения Новости

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Темы: дети, змея

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