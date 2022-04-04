Происшествия
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04.04.2022 20:03
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В Чугуєві під час обстрілу загинули двоє людей

В Чугуєві під час обстрілу загинули двоє людей

Сьогодні російські окупанти здійснили артилерійський обстріл Чугуїв Харківської області: внаслідок цього низку будинків пошкоджено та зруйновано.

В одному із житлових будинків внаслідок обстрілу загинули 38-річний чоловік та 63-річна жінка, повідомляє прокуратура Харківської області.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури слідчими СВ Управління СБУ в Харківській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України). Досудове розслідування триває.

Агентство Телевидения Новости

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