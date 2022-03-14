В Чугуєві під час обстрілу загинув 15-річний хлопець

Сьогодні, 14 березня, російські війська здійснили артилерійський обстріл дитячого садку у місті Чугуїв. Уламками від снарядів вбито 15-річного хлопця, повідомляє прокуратура Харківської області.

Також пошкоджено низку приватних будинків.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури слідчими СВ Управління СБ України розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Досудове розслідування триває.

Агентство Телевидения Новости