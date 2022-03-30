В Чугуївському районі дві автівки наїхали на міни: 2 загиблих, 5 постраждалих

Напередодні в Чугуївському районі загинуло двоє чоловіків та отримали поранення ще п’ятеро людей, включаючи 6-місячну дитину.

Сталося це через наїзд автомобілів, в яких рухались сім’ї, на міни або боєприпаси, повідомив начальник СУ ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.

«Закликаю всіх, хто знаходиться в зоні ведення бойових дій, на окупованих територіях, а також тих, хто хоче повернутися до щойно звільнених населених пунктів! Ні в якому разі не рухайтесь у напрямках, що перекриті, або на яких щойно закінчились бойові дії! Ані по дорогах, ані обхідними шляхами!

Поки наші сапери не провели розмінування, це вкрай небезпечно!» йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости