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05.07.2022 22:10
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В Чугуївському районі внаслідок обстрілу поранено 2-річного хлопчика

В Чугуївському районі внаслідок обстрілу поранено 2-річного хлопчика

Сьогодні близько 18 години російські військові обстріляли смт Печеніги Чугуївського району. Внаслідок обстрілу поранено двох мирних мешканців, серед яких хлопчик віком 1 рік 11 місяців та 64-річний чоловік. Також пошкоджено житлові будинки.

За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Досудове розслідування здійснюється Чугуївським районним управлінням поліції ГУНП в Харківській області. У подальшому матеріали кримінального провадження будуть передані за підслідністю до Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости

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