Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:22
Просмотров: 173

В “Дії” тимчасово відключать популярну послугу

Українці не зможуть користуватися державною програмою єВідновлення протягом трьох найближчих днів. Після чого послуга має відновити роботу, навіть більше, вона запрацює “швидше та краще”.

На порталі та в мобільному додатку “Дія” найближчі дні не працювати програма державної допомоги “єВідновлення”. Доступ до послуги повернеться вже з 19 червня, про це повідомили в офіційному Telegram каналі сервісу.

Згідно з офіційним повідомленням стало відомо, що причина зупинки послуги — необхідність оновити реєстри. Загалом комплексна послуга “єВідновлення” працює з даними із державного Реєстру пошкодженого та знищеного майна. Тож його переводять на новий дата-центр.

Розробники запевняють, що нове обладнання дозволить реєстру працювати набагато швидше та краще. Для громадян це означає, що вони отримають доступ до покращеної версії цієї послуги.

Також в сервісі Дія вже вкотре нагадали, що сам по собі сервіс не зберігає персональні дані, а лише підтягує інформацію із реєстрів. Тож якщо заява вже подана, то комісія продовжує їх розглядати. Тимчасова відсутність доступу до послуги пов’язана лише з неможливістю подати нову заявку в найближчі три дні.

Нагадаємо, що в середині квітня цього року Кабінет міністрів України затвердив порядок виплати компенсацій для відновлення житла, яке зазнало пошкоджень в результаті ведення бойових дій. Тоді ж почали тестувати програму “єВідновлення”.

Пізніше громадяни масово скаржилися на те, що вони не змогли подати заявку за програмою “єВідновлення”, оскільки Дія не відображала їхнє житло. Однак ця проблема остаточно зникне після відновлення роботи.

Зазначимо, що днями стало відомо, що в Дія тепер можна буде закрити ФОП. Раніше в кілька кліків можна було відкрити ФОП без необхідності звертатися до Державної податкової служби. Тепер доступне закриття ФОП, поки лише бета-версія, до того ж процедура вдосконалюватиметься.

Джерело: gsminfo.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Головні фейки кремля за вчора. «Спадщина Берлусконі» та «постановка з запусками ракет по Києву»
Сегодня 09:10    156
Соціальні служби європейських країн забирають дітей з сімей українських біженців
Сегодня 08:59    180
В оккупированном Мариуполе угроза распространения холеры
Сегодня 08:50    119
Кулеба висміяв заяву речника кремля пєскова
Сегодня 08:39    152
В Одесі заборонили роботу розважальних закладів вночі
Сегодня 08:30    117
росія нищить довкілля України
Сегодня 08:08    140
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.06.23 орієнтовно
Сегодня 08:06    119
ISW, 19 июня
Сегодня 08:04    148
Головні новини на ранок
Сегодня 07:53    144
«Большие потери у «вагнера»... Полностью камаз забитый трупами» - перехоплення ГУР
Сегодня 07:48    145
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 