В деле об избиениях в метро стало больше подозреваемых

Подозреваемые — сотрудники сектора патрульной полиции в метрополитене, старшие сержанты 30-ти и 35-ти лет, сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

«Их причастность к совершению преступления была установлена во время изучения видеоматериалов в ходе досудебного расследования. По данным следствия, эти полицейские фигурирут минимум в одном эпизоде с применениям насилия к задержанному», — сказано в сообщении прокуратуры.

Прокуратура ходатайствует об избрании задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей.

Таким образом в деле о насилии в метрополитене теперь шестеро подозреваемых. Четверых полицейских задержали в конце сентября: трое из них находятся под стражей, один — под домашним арестом.

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