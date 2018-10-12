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В деле об избиениях в метро стало больше подозреваемых

В деле об избиениях в метро стало больше подозреваемыхПодозреваемые — сотрудники сектора патрульной полиции в метрополитене, старшие сержанты 30-ти и 35-ти лет, сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области. 

«Их причастность к совершению преступления была установлена во время изучения видеоматериалов в ходе досудебного расследования. По данным следствия, эти полицейские фигурирут минимум в одном эпизоде с применениям насилия к задержанному», — сказано в сообщении прокуратуры. 

Прокуратура ходатайствует об избрании задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей.  

Таким образом в деле о насилии в метрополитене теперь шестеро подозреваемых. Четверых полицейских задержали в конце сентября: трое из них находятся под стражей, один — под домашним арестом. 

МедиаПорт: Новости Харькова и Украины

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Темы: метро

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