Так званий “патріарх московський і всієї русі”, співробітник фсб гундяєв заявив під час вчорашньої проповіді в Зачатівському жіночому монастирі москви в день Різдва Пресвятої Богородиці, що справді віруюча людина, в тому числі і воїн, не схильний до страху смерті.

За його словами, людина стає «непереможною», коли в ній «сильний вимір, пов'язаний із вічністю» і він перестає боятися смерті. Також хуєсос зазначив, що страх смерті «жене» воїна з поля битви, «а справжня віра винищує страх смерті, а отже і всіляку людську підлість, і зраду є великою опорою людей у творенні їхнього спільного життя».

Джерело: https://t.me/hueviykharkov/80819

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