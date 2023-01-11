В Дергачах через несправну піч загинув пенсіонер

11 січня о 08:16 на номер «101» рятувальники 53-ї Державної пожежно-рятувальної частини виїхали на гасіння пожежі у приватному будинку за адресою: Харківський район, м. Дергачі, вул. Незалежності, 5.

На момент прибуття підрозділів ДСНС пожежа охопила на площу у 40 кв. метрів. Горіли внутрішні приміщення та дах будинку. Внаслідок пожежі загинув 83-річний чоловік, тіло якого вогнеборці відшукали в осередку пожежі.

Локалізація вогню відбулась о 08:32, ліквідація о 09:40. На місці події працювала 1 одиниця техніки та 5 осіб особового складу ДСНС.

За попередніми даними причиною виникнення пожежі стало порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення.

Агентство Телевидения Новости