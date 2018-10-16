ДТП в Дергачах: иномарка насмерть сбила мужчину
15 октября в 21.08 в полицию поступила информация о ДТП со смертельным исходом в Дергачах.
Об этом сообщается в оперативной сводке ХОГА.
Автомобиль NISSAN на улице Сумской шлях сбил мужчину 1973 года рождения.
Пострадавший от полученных травм погиб на месте ДТП.
Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, водитель автомобиля с места аварии скрылся.
Прибывшие на место ДТП полицейские провели осмотр места происшествия и изъяли вещественные доказательства.
Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Правоохранители устанавливают личность водителя и все обстоятельства ДТП.