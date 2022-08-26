В Дергачах внаслідок нічного ракетного удару постраждали мирні мешканці

За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 26 серпня близько 2 години ночі окупанти завдали ракетного удару по місту Дергачі. Ракета поцілила в адміністративно-учбовий корпус. 59-річного охоронця поранено.

Крім того, пошкоджено низку житлових будинків. Під завалами знайдено тіло загиблої місцевої мешканки.

Попередньо, окупанти вдарили по місту ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області.

У подальшому матеріали кримінального провадження будуть передані за підслідністю до Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости