24.10.2018 17:19
Просмотров: 101
В Дергачевском районе горел дом
24 октября в 6:21 спасателям поступило сообщение о пожаре в частном доме, на улице Рождественской, 19 в поселке Слатино Дергачевского района.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Прибывшие на место спасатели установили, что на огонь распространился по деревянным конструкциям перегородок и перекрытий на общую площадь около 35 кв.м.
Уже частично горела крыша и почти все внутренние помещения.
В 7:25 спасатели пожар локализовали.
К 12:32 пожарные тушили отдельные очаги горения на крыше и в полостях стен.
Жертв и пострадавших нет.
Причину возникновения пожара выясняют.
Темы: пожар
Загрузка...