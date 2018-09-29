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В Дергачевском районе горела двухэтажная дача
28 сентября в 20:25 спасателям поступило сообщение о пожаре в двухэтажном дачном доме садового общества в селе Безруки Дергачевского района.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
На момент прибытия спасателей дача почти полностью была охвачена огнем.
Площадь пожара составляла около 80 кв.м.
В 22:00 пожар спасатели локализовали, под утро, в 04:00 29 сентября полностью ликвидировали.
Причину возникновения пожара устанавливают.
Жертв и пострадавших нет.
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