В Дергачевском районе горела двухэтажная дача

28 сентября в 20:25 спасателям поступило сообщение о пожаре в двухэтажном дачном доме садового общества в селе Безруки Дергачевского района.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

На момент прибытия спасателей дача почти полностью была охвачена огнем.

Площадь пожара составляла около 80 кв.м.

В 22:00 пожар спасатели локализовали, под утро, в 04:00 29 сентября полностью ликвидировали.

Причину возникновения пожара устанавливают.

Жертв и пострадавших нет.

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