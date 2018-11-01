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В Дергачевском районе из-за неисправного отопления горела дача
31 октября в 10:51 спасателям поступило сообщение о пожаре в двухэтажном дачном доме на территории дачного кооператива "Заречье" в селе Караван Дергачевского района.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
На момент прибытия спасателей огонь успел охватить деревянные конструкции крыши на площади 40 кв.м.
В 11:27 пожар спасатели локализовали, а в 11:55 - полностью ликвидировали.
Жилые помещения дома от огня были спасены.
Предварительная причина пожара - неисправность системы твердотопливного отопления.
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