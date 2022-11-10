В Держспецзв'язку розповіли, як росіянам вдалося погіршити зв'язок Starlink. На цілих 30 хвилин

Весною російські військові намагалися заглушити зв’язок супутників Starlink, розповів в інтерв’ю YouTube-проєкту «Переговорка» голова Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України Юрій Щиголь.

«Було кілька спроб заглушити зв’язок Starlink. Враховуючи ту кількість супутників, яка є над Україною, росіянам вдалося на одній з територій, на 30 хвилин максимум погіршити зв’язок», — розповів Щиголь.

Він додав, що це стосується одного супутника, а всього їх 100 над Україною.

«За кілька годин компанія випустила оновлення і всі їхні спробі, як і сьогодні, були похоронені», — підсумував Юрій Щиголь.

Джерело: dev.ua

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