В Держспецзв'язку розповіли, як росіянам вдалося погіршити зв'язок Starlink. На цілих 30 хвилин
Весною російські військові намагалися заглушити зв’язок супутників Starlink, розповів в інтерв’ю YouTube-проєкту «Переговорка» голова Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України Юрій Щиголь.
«Було кілька спроб заглушити зв’язок Starlink. Враховуючи ту кількість супутників, яка є над Україною, росіянам вдалося на одній з територій, на 30 хвилин максимум погіршити зв’язок», — розповів Щиголь.
Він додав, що це стосується одного супутника, а всього їх 100 над Україною.
«За кілька годин компанія випустила оновлення і всі їхні спробі, як і сьогодні, були похоронені», — підсумував Юрій Щиголь.
Джерело: dev.ua