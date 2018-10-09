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В детском санатории на Хмельниччине пациентов били ногами и ставили на колени – омбудсмен

В детском санатории на Хмельниччине пациентов били ногами и ставили на колени – омбудсмен

В Хмельницкой области воспитателя Великожванчиского областного детского пульмонологического санатория обвиняют в применении физической силы в отношении детей.

Об этом сообщил уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба.

"Поздно вечером в минувшую пятницу один из мальчиков, который проходил лечение в санатории, позвонил маме и в отчаянии рассказал, как бежал от воспитателя, который, для того чтобы успокоить детей, "разгулявшихся" перед сном, начал бить его ногами по ногам и по затылку, а затем заставил стоять на коленях лицом к стене с поднятыми вверх руками", – пишет Кулеба.

По его словам, ребенок убежал, но успел сделать фото.

Мать мальчика по телефону попыталась успокоить мальчика, а утром забрала его из лечебного учреждения.

Омбудсмен сообщил, что обратился в Хмельницкую областную государственную администрацию с требованием провести расследование этого случая и проверить деятельность учреждения

Агентство Телевидения Новости

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