Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 16:46
Просмотров: 148

В Днепропетровской области обнаружили закопанными личные вещи погибших в "Иловайском котле"

В Днепропетровской области обнаружили закопанными личные вещи погибших в Иловайском котле

Вещи, которые накануне нашли закопанными под Днепром, принадлежали погибшим в Иловайске 72 неопознанным бойцам.

Об этом "Украинской правде" рассказала пресс-секретарь полиции Днепропетровской области Анна Старчевская.

"Предварительно, вещи принадлежали неопознанным бойцам, погибшим в Иловайске", - сказала Старчевская.

16 мая, полиция сообщила, что в Днепропетровскую область в 2014 году привезли 98 погибших в Иловайске.

Тогда смогли установить личности 26 бойцов, их вещи забрали родственники. Вещи 72 неопознанных передали на хранение в Таромский рыбхоз, потому что в отделении не было помещения с соответствующими санитарными нормам. С тех пор их не забрали.

По словам Старчевской, делом занимался сначала местный отдел милиции, потом производство передали в областной участок.

"Делом занималась комиссия по установлению всех бойцов, погибших в АТО, поэтому сейчас нельзя сказать, сколько именно из этих лиц установили позже. В дальнейшем по лицам расследование было в следственном управлении и, возможно, там есть те, кто опознаны, а возможно и нет ", - сказала она.

Полиция создала спецкомиссию, которая будет расследовать, почему на протяжении длительного срока вещей из хозяйства не забрали.

15 мая депутат горсовета Кривого Рога Николай Колесник сообщил об откопанных 36 мешках с вещами погибших в Иловайске воинов.

Напомним, в августе 2017 года сообщалось, что в ходе расследования Иловайской трагедии следствие установило, что при расстреле армией РФ украинской колонны при выходе из так называемого Иловайского котла погибли 366 военных, еще более 400 получили ранения и около 300 попали в плен.


Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Под Харьковом пропала девочка-подросток
Сегодня 16:37    139
На харьковском вокзале у мужчины нашли наркотики
Сегодня 12:38    103
На станции Основа у мужчины нашли психотропное вещество
Сегодня 10:20    84
При ссоре из-за девушки харьковчанин ударил ножом товарища
16.05.2018 16:08    164
Причиной пожара в усадьбе Шидловских в Старом Мерчике был поджог, - полиция
16.05.2018 13:48    142
На границе в Россией у водителей выявили поддельные автостраховки
16.05.2018 11:42    139
Пьяный мужчина угнал Камаз и врезался в газовую трубу
16.05.2018 11:00    130
В Харькове патрульный полицейский незаконно распространял служебную информацию
15.05.2018 22:43    91
Пограбування ювелірного магазину на Херсонщині: в чотирьох областях діє план перехоплення
15.05.2018 10:40    156
На Салтовке Toyota врезалась в дерево - водитель в больнице
14.05.2018 23:19    92
Загрузка...
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 