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В дом футболиста сборной Казахстана влетели гранаты
В квартире крупные разрушения.
Футболист сборной Казахстана и «Каспия» (Актау) Илья Воротников, живущий в центре Алматы, прочувствовал на себе недавние беспорядки.
Как сообщило издание prosports.kz, влетели гранаты со слезоточивым газом.
По словам Воротникова, он и члены его семьи надышались газом. Из имущества мало что удалось спасти.
Спустя несколько дней после случившегося находиться в квартире по-прежнему невозможно, сразу начинается кашель.
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