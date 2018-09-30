В Донецке прогремел взрыв на съезде «компартии»

В оккупированном Донецке прогремел взрыв на съезде так называемой «компартии ДНР». Совершенно непредсказуемо одним из пострадавших является боевик, осмелившийся претендовать на место МММ-щика, и трое его сторонников.

Рвануло в коридоре около помещения, где проводился съезд «компартии ДНР». Взрыв произошел, когда делегаты начали выходить. Взрывпакет находился в углу в коридорном помещении, сообщает УНИАН со ссылкой на СМИ неподконтрольных регионов. В сети уже появилось видео с места, где пострадали только четверо пророссийских террористов, которые изображали наличие большой политики на отжатых территориях.

Касательно типа взрывного устройства пока информации мало. «По предварительным данным, сработало безоболочное взрывное устройство (100-150 граммов в тротиловом эквиваленте)". Жадины», - пишет в Твиттер блогер Necro Mancer также со ссылкой на местные СМИ. Сепаратистский канал Wargonzo подтверждает эти данные, и утверждает, что они были предоставлены так называемым «МВД ДНР».

Появились даже фото примерившего стиль Ташкента после «Сепара» боевика.

Сепаратистский сайт ДАН, сначала подробно освещал ЧП, а через полчаса после взрыва резко потер текст и фото. Зато телеграмм-канал Inside Donetsk, уже высказал версию о возможном самоподрыве. «Игорь Хакимзянов мог инсценировать покушение на себя. Информация об инсценировке покушения на Игоря Хакимзянова была опубликована в СМИ. Неплохой пиарчик Компартия замутила, как вам? Хорошо, что никто не погиб», - говорится в сообщении.

В любимом стиле оккупантов, пауки продолжают пожирать себя. И скорее всего, лидером измученных войной районов станет тот боевик, ̶к̶о̶т̶о̶р̶ы̶й̶ ̶у̶с̶п̶е̶е̶т̶ ̶з̶а̶в̶а̶л̶и̶т̶ь̶ ̶о̶с̶т̶а̶л̶ь̶н̶ы̶х̶ которого успеют не убить.

Источник: petrimazepa.com

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