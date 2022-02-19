В Донецкой области из-за обстрела остановлена подача воды на 4 фильтровальные станции

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Насосная станция первого подъема Южнодонбасского водопровода 19 февраля оказалась в зоне обстрела. Из-за повреждения двух трансформаторов остановлена подача воды на четыре фильтровальные станции.

Об этом сообщает КП «Вода Донбасса».

По данным компании, остановлена подача воды на четыре фильтровальные станции:

Карловскую (водоснабжение населенных пунктов — городов: Белозерское, Белицкое, Горняк, Доброполье, Мирноград, Новогродовка, Покровск, Селидово, Украинка)Великоанадольскую (города: Волноваха, Докучаевск, Угледар)Старокрымские №1, №2 (Мариуполь, Сартана, Старый Крым).

Сейчас сотрудники КП «Вода Донбасса» обследуют повреждения оборудования для определения объема восстановительных работ.

Фильтровальные станции Мариуполя переведены на водоснабжение из Старокрымского водохранилища, сообщили в компании.

Напомним, ситуация на Донбассе резко обострилась 17 февраля, когда со стороны российско-оккупационных войск начались массированные обстрелы.

Источник: РБК-Украина

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