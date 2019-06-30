В Донецкой области в отделении полиции от выстрела погиб задержанный

Следователи теруправления Государственного бюро расследований расследуют гибель задержанного в одном из отделений полиции.

27 июня 2019 года в служебный кабинет Константиновской Нацполиции в Донецкой области доставили 28-летнего мужчину, задержанного по подозрению в совершении грабежа.

В ходе допроса подозреваемый, на котором были одеты наручники, выхватил у полицейского табельное огнестрельное оружие и выстрелил в себя, в результате чего скончался.

Получив информацию, следователи Краматорского теруправления ГБР прибыли на место происшествия.

Проводится комплекс неотложных следственных действий для выяснения всех обстоятельств инцидента и оценки правомерности действий работников полиции.

Уголовное производство расследуется по факту превышения власти или служебных полномочий работником правоохранительных органов, повлекшие тяжкие последствия (ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины).

Источник: prm.ua

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