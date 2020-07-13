В ДТП под Харьковом пострадал мотоциклист

Авария произошла 11 июля в 18:35 – на трассе Харьков-Ахтырка в поселке Пересечное столкнулись BMW и мопед, водитель которого с места аварии был доставлен в больницу.

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, 21-летнего водителя мопеда госпитализировали с переломом ноги.

Уголовное производство открыто по ч.1 ст.286 УК Украины.

Была ли у 30-летнего водителя авто возможность избежать столкновения с мопедом – устанавливает следственно-оперативная группа.

Агентство Телевидения Новости