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В ДТП под Харьковом пострадал мотоциклист
Авария произошла 11 июля в 18:35 – на трассе Харьков-Ахтырка в поселке Пересечное столкнулись BMW и мопед, водитель которого с места аварии был доставлен в больницу.
Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, 21-летнего водителя мопеда госпитализировали с переломом ноги.
Уголовное производство открыто по ч.1 ст.286 УК Украины.
Была ли у 30-летнего водителя авто возможность избежать столкновения с мопедом – устанавливает следственно-оперативная группа.
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