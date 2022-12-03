В двох районах Харкова частково відключили опалення

«Харківські теплові мережі» оперативно відключили 11 теплорозподільчих станцій. Довелося частково злити теплоносій з комунікацій будинків на бульварі Юр’єва, щоб запобігти розморожуванню системи.

Це сталося через те, що ділянка 95-ї магістралі діаметром 1000 мм районі не витримала жорсткого режиму перепадів напруги, повідомляє Харківська міська рада.

Дефект оперативно локалізували, ведуться зварювальні роботи. Усі будинки отримають тепло відразу після усунення дефекта на трубі.

Під тимчасове відключення потрапили будинки, обмежені наступними вулицями:

– у Немишлянському районі: вул. Рибалка, вул. Філіпова, вул. Багратіона, пр. Олександрівським, пр. Героїв Харкова, вул. Ощепкова, вул. Академіка Підгорного, пров. Снігурівським, вул. Танкопія, вул. Харківських Дивізій, бул. Богдана Хмельницького;

– в Індустріальному районі: вул. Северина Потоцького та пр. Олександрівським.

Агентство Телевидения Новости