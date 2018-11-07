В двух поселках под Харьковом больше суток не будет воды

С 21:00 7 ноября до 04:00 9 ноября в связи с проведением ремонтных работ на водоводе в районе Окружной дороги будет прекращено водоснабжение по ул. Залютинской, 8, 10, а также поселков Солоницевка и Подворки в Дергачевском районе.

Об этом сообщили в пресс-службе КП «Харьковводоканал».

На время проведения ремонтных работ воду местным жителям будут подвозить автоцистернами КП «Харьковводоканал».

Агентство Телевидения Новости