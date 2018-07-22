В двух районах Харькова завтра не будет воды

С 09:00 до 20:00 23 июля в связи с ремонтными работами на водопроводных сетях по улице Москалевской - в парке Квитки-Основьяненко – в части домов харьковчан в Новобаварском и Основянском районах будет временно прекращено водоснабжение.

Об этом сообщили в КП "Харьковводоканал".

По информации КП, воду отключат абонентам, проживающим на таких улицах:

Новобаварский район: ул. Власенко, ул. Селянская, ул.Ак.Богомольца, ул. Москалевская, Фельдшерская, Жутовская, Сущенская, Служебная, Лютовская, ул. Текстильная, пер. Кубраковский, пер. Пахаря, пер. Краматорский, ул. Светлановская, Боровая, Торговая, Филипповская, Арсенальная, Ключевая, Кривомазова, пер. Союзный, пер. Еремеевский, пер. Шаповаловский, ул. Сухаревская, ул. Конторская, ул. Безымянная.

Основянский район: ул. Биологическая, ул. Диканевская, ул. Лиманская, ул. Железноводская.

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