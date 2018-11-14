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В двух школах Новобаварского района ищут взрывчатку
14 ноября в 14.52 и 15.29 в полицию поступила информация о том, что в двух школах Новобаварского района - на улице Академика Богомольца - заложена взрывчатка.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
Для проверки информации на место происшествия выехали следственно-оперативные группы, работники кинологического центра, эксперты-криминалисты и взрывотехники.
Продолжается эвакуация и осмотр помещений.
Информация внесена в журнал единого учета заявлений и сообщений.
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