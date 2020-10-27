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В Двуреченском районе во время пожара в доме погиб мужчина

В Двуреченском районе во время пожара в доме погиб мужчина

В Двуреченском районе во время пожара в доме погиб 67-летний мужчина.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

26 октября в 15:42 спасателям поступила информация о возгорании в частном жилом доме в селе Косяновка, в переулке Луговом, 14.

Прибывшие на место спасатели установили, что в середине дома сразу в двух жилых комнатах горела мебель и личные вещи на площади около 30 кв.м.

Во время проведения дальнейшей разведки в одной из жилых комнат дома они обнаружили тело погибшего мужчины.

В 16:45 пожарные локализовали огонь и в 19:11 полностью его ликвидировали.

Предварительная причина пожара, по данным ГСЧС, - неосторожное обращение с огнем при курении.

Агентство Телевидения Новости

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Темы: пожар

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