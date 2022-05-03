В Екопарку Харкова залишається 18-річний тигр, якого не змогли евакуювати

У харківському Екопарку залишився 18-річний тигр Банзай, якого не змогли евакуювати через вік та стан здоров’я. Ветеринари та волонтери забезпечують його кормом та водою, повідомляє «Суспільне. Харків» із посиланням на речника Екопарку Олексія Костюченка.

«Не можна дати снодійне – серце не витримає. А без снодійного небезпечно. Тож не можна евакуювати. Тому вирішили поки що не чіпати. Його не кинули. Кормом та водою забезпечують», – сказав Костюченко.

Напередодні організація UAnimals повідомила, що «стан здоров’я тигра незадовільний і можливо, є загроза життю». В екопарку спростували начебто необхідність надання тварині ургентної допомоги.

«Характер травм не пов’язаний з наданням ургентної ветдопомоги – це вікове та наслідок стресу. 3 травня на місці працюватимуть співробітники-ветеринари та волонтери. Ухвалюватимуть рішення», – повідомив Костюченко.

Він також сказав, що організація UAnimals до екопарку з приводу евакуації тигра не зверталася.

Агентство Телевидения Новости