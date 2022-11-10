В Европе опровергли российский фейк о контрабанде оружия из Украины

Полиция трех стран ЕС — Дании, Чехии и Венгрии — завершила расследование и не зафиксировала на территории своих государств следов оружия, которое могли доставить из Украины.

В Дании указали, что такое оружие не регистрировали, в Венгрии уточнили, что не изъяли ни одной единицы оружия, предназначавшегося для Украины.

Чехия уточнила, что сообщения о «контрабанде оружия» из Украины являются дезинформацией.

Полиция Германии также заявила, что информация о контрабанде не соответствует действительности.

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Джерело: https://t.me/infosprotyv/5842

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