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В Европе опровергли российский фейк о контрабанде оружия из Украины
Полиция трех стран ЕС — Дании, Чехии и Венгрии — завершила расследование и не зафиксировала на территории своих государств следов оружия, которое могли доставить из Украины.
В Дании указали, что такое оружие не регистрировали, в Венгрии уточнили, что не изъяли ни одной единицы оружия, предназначавшегося для Украины.
Чехия уточнила, что сообщения о «контрабанде оружия» из Украины являются дезинформацией.
Полиция Германии также заявила, что информация о контрабанде не соответствует действительности.
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Джерело: https://t.me/infosprotyv/5842
Темы: війна, пропаганда, росія, україна