В финансовом центре Лондона обнаружили ферму каннабиса

Полиция Великобритании впервые обнаружила нелегальную ферму каннабиса в лондонском Сити — историческом центре столицы. Как сообщает «Рейтер», плантации располагались в одном из офисных зданий возле Банка Англии. https://www.reuters.com/article/uk-britain-police-cannabis-city-idUSKBN29P2NJ

Лондонский Сити — финансовое ядро города. Здесь расположен крупнейший в мире коммерческий страховой рынок, банки, кредитные организации, однако большая часть их сотрудников сейчас работает удаленно. Это и позволило нелегальным фермерам обосноваться в одном из почти опустевших зданий.

Оставшиеся в здании сотрудники, впрочем, все же почувствовали подозрительный запах. Они вызвали полицейских, и те обнаружили 826 растений в одном из помещений.

Руководитель Банка Англии Эндрю Бейли считает, что теперь его учреждение станет мишенью для любителей подколов.

«Конечно, мы будем предметом бесконечных шуток вроде „теперь мы знаем, под чем работали в Банке Англии“, — сказал он. — Уверен, что сочинят еще много других шуток».

Кадр из фильма "Карты, деньги и два ствола"

Источник: knife.media

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