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В Финляндию прибыли боевые корабли НАТО: что известно

В Финляндию прибыли боевые корабли НАТО: что известно

Три военных корабля НАТО прибыли в порт Турку для учений с Военно-морскими силами Финляндии. Об этом говорится в сообщении Reuters.

Финские силы обороны сообщают, что латвийский минный заградитель LVNS Virsaitis, эстонский ENS Sakala и голландский HNLMS Schiedam будут тренироваться с двумя тральщиками – искателями мин из прибрежного флота Финляндии.

Двухдневные учения, которые должны начаться 28 апреля, подготовят финские корабли к участию в Силах реагирования НАТО в 2022 году и сосредоточатся на «противоминной деятельности и работе в многонациональных рамках».

Источник: sprotyv.info

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Темы: нато

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