В Финском заливе произошло 4 взрыва

Четыре необъяснимых подводных взрыва в Финском заливе в российских территориальных водах в прошлый четверг (20 октября), зафиксированы Институтом сейсмологии Хельсинкского университета. Величины: 2.0,1.5,1.5,1.4

По-видимому, NAVWARN (Navigational warnings) не выдавались и два взрыва были на судоходных путях.

Итак, что-то было взорвано со значительным количеством взрывчатки - без оцепления акватории, как это должно было бы произойти при работах или военно-морских учениях.

@akihheikkinen

Джерело: https://www.facebook.com/annopolsky

Новости портала «Весь Харьков»