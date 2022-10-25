Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:55
Просмотров: 199

В Финском заливе произошло 4 взрыва

В Финском заливе произошло 4 взрыва

В Финском заливе произошло 4 взрыва

Четыре необъяснимых подводных взрыва в Финском заливе в российских территориальных водах в прошлый четверг (20 октября), зафиксированы Институтом сейсмологии Хельсинкского университета. Величины: 2.0,1.5,1.5,1.4

По-видимому, NAVWARN (Navigational warnings) не выдавались и два взрыва были на судоходных путях.

Итак, что-то было взорвано со значительным количеством взрывчатки - без оцепления акватории, как это должно было бы произойти при работах или военно-морских учениях.

@akihheikkinen

Джерело: https://www.facebook.com/annopolsky

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

10 хороших новин 24 жовтня
Сегодня 09:30    161
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 25.10 орієнтовно
Сегодня 09:16    106
Шойгу, Нарышкин, Лавров и прочие лемминги на острие “грязной” информационной атаки
Сегодня 09:11    164
Україна звинуватила Росію у зриві "зернової угоди": біля Босфору застрягли 165 суден
Сегодня 08:47    157
"Тут хохлы наступление готовят. Будем отступать, если успеем. А если нет, то всем хана" - перехоплення ГУР
Сегодня 08:36    138
Аналитика ISW, 24 октября
Сегодня 08:08    100
Останнє ядерне випробування в росії було 32 роки тому
Сегодня 08:04    118
Як компанія з Франції допомагає пропаганді путіна зомбувати мільйони людей
Сегодня 07:54    124
В Ізюмі знайшли секретні документи окупантів – розпорядження на вторгнення в Україну та карти
Сегодня 07:45    99
Знищені російські бази та склади за минулий тиждень
Сегодня 07:45    103
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Індивідуальні уроки з іноземних мов та математики в EasySchool

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 