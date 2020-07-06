В футбольного вратаря на тренировке ударила молния. Он в реанимации

16-летний российский вратарь оказался в ненужное время в ненужном месте.

Голкипера клуба "Знамя Труда" из Орехово-Зуево. 16-летний Иван Заборовский находится в реанимации после попадания молнии.

Футбольный клуб "Знамя Труда" обнародовал такую информацию: "На тренировке произошел несчастный случай. В молодого вратаря Ивана Заборовского попала молния, сейчас он находится в реанимации. Надеемся, что все плохое обойдет его стороной".

Момент попадания молнии в футболиста был снят на видео





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