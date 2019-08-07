В Геническе море отошло от берега: яркое видео

Мощный ветер принес в Генический район на побережье Азовского моря пылевую бурю и выгнал воду из Сиваша.

Об этом пишет издание Херсон Daily.

В проливе Тонком осталась лишь узкая полоса воды между двумя мостами.

2

Пользователь ZOO-Алексей опубликовал на своем YouTube-канале видео о том, насколько сильно из-за ветра отступило море от пляжа в Геническе. В комментариях к видео он указал, что такой отлив - достаточно редкое явление, и обычно в летний сезон море выглядит очень красиво.

Люди массово выходят на берег, чтобы сфотографироваться и оставить на память себе фото морского пейзажа.

Сейчас же, в связи с отливом, на побережье возле Геническа можно наблюдать невероятной красоты облака и островки, которые "создают красоту".

Источник: prm.ua

Новости портала «Весь Харьков»