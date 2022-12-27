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В Геническе оккупанты проводят мобилизацию под видом набора в «полицию»

В Геническе оккупанты проводят мобилизацию под видом набора в «полицию»

Во временно оккупированном Геническе захватчики проводят скрытую мобилизацию под видом набора в «полицию». Об этом сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.

«В Геническе, который оккупанты сейчас считают своей столицей Херсонской области, сейчас объявили набор в оккупационную полицию. Если сначала отмечали, что эта оккупационная полиция должна отвечать исключительно за безопасность в городе, то впоследствии оказалось, что этих полицейских-коллаборантов все же начали привлекать для дежурства на блок-постах, начали перебрасывать ближе на левый берег. То есть фактически вот такая скрытая мобилизация через полицию в Геническом районе», – сказал Хлань.

Также он добавил, что этих же «полицейских» заставили сопровождать колонну российских военных, которая двигалась в сторону города Олешки.

«Кстати, наша артиллерия отработала эту колонну. И задвухсотили, в частности, коллаборантов-полицейских, которые сопровождали эти колонны», – отметил депутат.

Джерело: https://t.me/infonavigatorukraine/11501

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