В Германии не во что разливать вино. Закончились бутылки

Хороший урожай винограда привел к рекордному производству вина в Германии, но разливать его уже не во что - закончились бутылки.

В 2018 году в Германии произвели столько вина, что его в буквальном смысле не во что разливать. Слишком хороший летний урожай привел к дефициту стеклянных бутылок во всей Европе, говорит Эрнст Бюшер (Ernst Büscher) из Немецкого института вина.

Ситуация осложнилась ремонтными работами на трех немецких стекольных заводах - остальные просто не справляются с возросшими нагрузками. "Литровых бутылок из зеленого стекла не хватает уже три месяца", - говорит управляющий фирмой по оптовой продажи бутылок Саша Влодарчик (Sascha Wlodarczyk).

Однако и это еще не все. Сразу несколько предприятий вновь перешли на стекло, отказавшись от пластиковых упаковок - это тоже увеличило спрос на бутылки. Которых нет. Поставок, по словам виноделов, приходится ждать по три-четыре недели.

Между тем прошлым летом похожая проблема возникла и у немецких пивоваров. Из-за аномально жаркой погоды возрос спрос на напиток, который не во что было разливать. Несколько небольших пивоварен обратились к клиентам с просьбой возвратить пустые бутылки. Отклики пивовары получили даже из Гватемалы - одна женщина написала оттуда, что нашла подходящую бутылку и готова отправить ее в Германию.

Источник: elektrovesti.net

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