Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:21
Просмотров: 231

В Германии самолет с людьми застрял на дереве

В Германии самолет с людьми застрял на дереве

На западе Германии небольшой двухместный самолет Tecnam-92 застрял в кроне дерева на высоте приблизительно 10 метров.

Он был  в перевернутом положении.

Находившиеся на борту самолета два человека были вынуждены провести в нем несколько часов.

Как сообщает издание Bild, инцидент произошел в коммуне Хольцвиккеде на федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия.

Также были опубликованы фото с места происшествия.

Предполагается, что самолет снесло на деревья сильным порывом ветра.

Отмечается, что 56-летний пилот и его спутница не пострадали.

Владелец самолета оценил ущерб, нанесенный транспортному средству, в 130 тысяч евро.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 